Bredase Beppie woont al zestig jaar in dezelfde straat: ‘Naar moderne maatstaven is het wel erg krap’

Carnavals­krant afgekeurd en opnieuw gedrukt: ‘Nodigt nu iedereen uit carnaval te vieren’

RAAMSDONKSVEER - Het vallen van D’n dwarse Faantekraant op de deurmat zorgt bij veel carnavalsliefhebbers in Raamsdonksveer voor het besef dat carnaval in aantocht is. Dit jaar helemaal, de krant komt namelijk laat omdat de covertekening die de grenzen van het motto opzocht op het laatste moment werd afgekeurd.

10:35