Bredase kampbewoners willen bij hun familie blijven wonen: ‘Ik voel me hier niet prettig bij’

Mikey is complete collectie kindermoto­ren en quads kwijt door brutale diefstal

BIEST-HOUTAKKER - ,,Alles is weg!” Een nachtmerrie voor Mikey Van Nuenen uit Biest-Houtakker. Zijn complete voorraad kindermotoren en quads is in de nacht van maandag op dinsdag uit zijn loods gestolen aan de Biestsestraat in het dorp. Van zijn bij elkaar verzamelde voertuigen ontbreekt nog ieder spoor.