Bredase Lisa-Marie Vermeulen werd vernoemd naar de donderdag overleden dochter van Elvis: ‘Het eerste woord dat ik zei was ‘Evis’’

met videoBREDA - ,,Lisa Marie Presley’s leven stond in het teken van de nalatenschap van Elvis. En ze had dat zelf nooit willen veranderen”, zegt Lisa-Marie Vermeulen uit Breda in reactie op het overlijden van de dochter van Elvis. De Bredase werd door haar vader Cor vernoemd naar de dochter van de wereldberoemde artiest.

Haar vader Cor Vermeulen overleed op 28 mei 2021 en was een groot fan van Elvis Presley. Hij werd ook wel de fantasy-koning van Breda genoemd omdat hij samen met dochter Lisa Marie stichting House of Wax Entertainment oprichtte, een grote club mensen die middeleeuwse-, sprookjes- en fantasy-personages naspelen op onder meer evenementen.

Cor bezocht het laatste concert van de King of Rock-’n-Roll, bezocht Graceland meerdere malen en raakte bevriend met familie en vrienden van Elvis. ,,Ze gingen samen barbecueën en er werd gezongen.”

Het leven van de familie Vermeulen draaide om Elvis Presley. ,,Als kind zetten mijn ouders me in een babystoeltje voor de tv, en als Elvis dan te zien was, dan werd ik helemaal blij. Het eerste woord dat ik zei was ‘Evis’.”

Bekijk hier de video over Lisa Maries eerste reactie na het overlijden van haar naamgenote. De tekst gaat onder de video verder.

,,Mijn leven staat in het nalatenschap van mijn vader en Elvis is daar een groot deel van”, zegt Vermeulen. Ook voor Lisa Marie Presley stond haar leven in het teken van haar vader. ,,Ik wil mezelf niet vergelijken met Lisa Marie, maar ik begrijp wel hoe haar leven is geweest. Wereldwijd heeft er een enorme druk op haar gelegen. Elvis heeft tien levens geleefd en is niet voor niks zo vroeg gestorven.”

Quote Er lag een enorme druk op Lisa Marie om haar vaders naam voort te zetten Lisa-Marie Vermeulen

,,Ze had een rijke familie, mooie auto’s en kleding. Dat lijkt allemaal mooi, maar er lag een enorme druk op haar om haar vaders naam voort te zetten. Ze heeft zelf wel eens gezegd dat haar hele leven in het teken van de dood heeft gestaan. Daarnaast was ze ook een moeder, een vrouw, een dochter en een zangeres. Dat laatste zat in haar genen", legt ze uit. ,,Het was een geweldige vrouw met een pracht van een lach.”

Volgens Vermeulen was de dochter van Elvis zeer succesvol, maar werd nooit zo succesvol als haar vader. ,,Dat kon ook niet, maar iedereen bleef haar wel aan hem meten. Ze wist dat haar bestaan zou draaien om zijn nalatenschap, maar dat had ze nooit willen veranderen. Dit was wat haar te doen stond, zegt ze. ,,Dichter bij Elvis kon je niet komen dan bij Lisa Marie. Ze was zijn grote schat.”

Tekst loopt verder onder de foto.

Volledig scherm Elvis Presley met zijn vrouw Priscilla en hun dochter Lisa Marie. © Getty

Een nummer dat met het overlijden van Lisa Marie Presley een extra lading heeft gekregen is het virtuele duet van Lisa Marie met haar vader in het lied Don’t cry daddy. Lisa Marie nam in 1997 de muziekvideo op. Elvis Presley overleed op 16 augustus 1977 op 42-jarige leeftijd.

,,Het is een soort afscheidslied geworden. Haar dochters en ex-man die willen haar ook hier hebben. En Priscilla Presley moet nu Elvis en haar dochter missen. Anderzijds zit Elvis ook al zo lang zonder zijn kleine meid. En haar zoon is er ook niet meer”, zegt Lisa-Marie aangeslagen.

Het virtuele duet ‘Don’t cry daddy’ (tekst loopt verder onder video):

Lisa-Marie Presley was tussen 1988 en 1944 getrouwd met muzikant Danny Keough, met wie ze dochter Riley Benjamin had. Benjamin pleegde op 27-jarige leeftijd zelfmoord. Tussen 2006 en 2016 was ze getrouwd met gitarist Michael Lockwood met wie ze twee dochters had. Ook was ze tussen 1994 en 1996 getrouwd met Michael Jackson, met wie ze geen kinderen had.

Quote Ik denk dat Lisa Marie in Michael iets vond wat ze zelf had gemist Lisa-Marie Vermeulen

Het meest opzienbarende huwelijk was dat met Michael Jackson, de King of Pop. ,,Michael leefde in een kinderwereld en was idolaat van Peter Pan. Omdat hij ook uit een beroemde familie kwam, kon hij haar beter begrijpen. Ik denk dat ze in hem een stukje vond wat ze zelf had gemist.”

Uiteindelijk was het toch geen match. ,,Michael had geen makkelijk leven. Hij moest regels maken om zichzelf te beschermen. Lisa stond open voor iedereen. Het was een zoete inval bij Graceland, waar iedereen één met elkaar was. Elvis gaf ze wat ze wilden: auto's, onderdak en kleding. Haar eigen familie werkte ook zo, het was een kopie van hoe het bij Graceland was. En dat boterde niet met hoe Michael zijn leven inrichtte.”

Lisa Marie Presley, de 54-jarige dochter van Elvis en Priscilla Presley, is donderdagavond (lokale tijd) overleden in een ziekenhuis in Los Angeles.