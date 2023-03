Bredase Stek-zaak Radio Pannekoek zet er een punt achter

Dat laten zij weten op hun eigen Facebookpagina. De uitbaters waren donderdagmorgen onbereikbaar voor een verdere toelichting, maar op Facebook zeggen zij dat er ‘vanaf 2023 nóg meer, voor ons beperkende, regels en normen in het gebied komen en dat de consequentie hiervan is dat we onze bezoeker nu echt niet meer kunnen geven wat wij voor ogen hadden. Het toekomstbeeld strookt in ieder geval niet met ons beeld van die plek.’

‘Vet en intens’

Radio Pannekoek was de laatste jaren een echte eyecatcher in de wijk Belcrum: een zaak waar je wat kon eten en drinken in een niet-alledaagse omgeving. De uitbaters noemen Radio Pannekoek op Facebook ‘het vetste en meest intense project dat we tot nog toe hebben gedaan’.

Dapper begonnen ze de zaak vlak nadat het coronavirus voor het eerst had toegeslagen. Ondanks de moeilijke coronajaren die volgden, bleven ze overeind wat veel bewondering oogstte in Breda. Het kon er in de coronavrije tijd aardig druk worden. Uitbater Billy Zomerdijk liet verschillende keren doorschemeren langer op de Stek-locatie te willen blijven dan de afgesproken 2,5 jaar.

Nieuw initiatief

Maar de gemeente Breda gooide eind vorig jaar, onder druk van enkele omwonenden die last zeggen te hebben van geluidsoverlast, het roer om en trok de teugels aan. De nieuwe regels zijn voor Radio Pannekoek te beperkend om het initiatief voort te zetten, maar er is desondanks al een opvolger in beeld. Onder de naam De Kolenmeesters begint een nieuw ondernemersduo aan een avontuur op Stek. Radio Pannekoek viert op zaterdag 25 maart het afscheidsfeest.