Bredase vuurwerkgewonde (11) ligt met gescheurde lever op de intensive care

Nieuwsover­zicht | Wat gebeurde er tijdens de jaarwisse­ling in jouw regio?

1 januari De jaarwisseling lijkt in Zuidoost-Brabant vooralsnog rustig te zijn verlopen. Wel waren er enkele brandjes, onder andere in een woning in Helmond. Op verschillende plaatsen elders in Brabant moest de politie of zelfs de ME ingrijpen. Aan het geldende vuurwerkverbod hield lang niet iedereen zich.