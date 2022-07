Bredase zanger Sven (24) zingt duet met Ed Sheeran in volle ArenA: 'Ik kan het nog niet geloven’

Ed Sheerans aandacht trekken, dat gaat niet zomaar: helemaal vooraan gaan staan, een groot spandoek maken met de vraag ‘Can we sing Castle on the Hill together?’, en dan maar hopen dat hij het leest. Svens wens werd in Amsterdam werkelijkheid. ,,Ik zei dat ik hem al volg sinds mijn twaalfde en vroeg hem door de microfoon of ik de tweede, lagere stem kon zingen tijdens het refrein”, lacht de zanger. ,,Want het refrein is te hoog voor mijn stem.”