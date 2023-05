Brede teleurstelling over sluiting Hooghuis, volgens gemeente is er ’laatste woord nog niet over gezegd’

‘Als-ie stilstaat, gaat-ie van alles mankeren’; molenaars houden ‘hun’ molen met liefde aan de gang

Ze houden van het spel met de wind en kennen ieder hoekje of gaatje in de molen. West-Brabantse molenaars vertellen over hun passie, het oude ambacht. Op Nationale Molendag, 13 en 14 mei, zijn veel molens te bezichtigen. ,, Als er een mooie wind staat, dan begint het te kriebelen.”