Brief van de week

Fietsenma­ker moet ontwikke­lin­gen bijhouden: ‘Opa stond zestig jaar geleden nog banden te plakken’

SINT-MICHIELSGESTEL - Den Haag is een campagne begonnen om mensen uit de auto te krijgen en meer op de fiets. Vooral voor kortere afstanden tot een kilometer of tien. Dat is koren op de molen voor Van Buuren Fietscomfort in Sint-Michielsgestel. Daar is de zorg vooral: Het technisch vernuft van de e-bikes bijhouden. Want die gaan razendsnel. Daarom gaat het personeel vaak op cursus.