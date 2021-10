Broertjes Bart (12) en Tijn (11) krijgen in één maand dezelfde diagnose: ‘Binnen een half jaar zat hij in een rolstoel’

Zegt Vierlings­beek ja tegen een nieuw dorpshuis, of wordt het toch een nee?

16:00 VIERLINGSBEEK - Het lijkt zo’n goed plan. Je hebt een lege kerk en een wens om daar een dorpshuis van te maken. De initiatiefnemers kopen de kerk en maken plannen. Schetsen liggen klaar. De dorpsraad is enthousiast. Waarom is er in Vierlingsbeek dan zoveel gedoe? Niet iedereen wil in die ‘multifunctionele accommodatie’?