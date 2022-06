Brug bij Grave gaat volgend weekend een hele dag op slot, kleuren komen weer terug

Klok van voormalige Pauluskerk in Someren terug op vertrouwde grond

SOMEREN - De klok van de voormalige Pauluskerk hangt sinds gistermiddag weer op vertrouwde grond. De klok is gemonteerd in een nieuwe klokkenstoel, die de ingang van het voormalige godshuis in Someren-noord symboliseert.

23 juni