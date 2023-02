Bruiloften en begrafenissen in plaats van West End voor Boekelse Kim

Van schooldi­rec­teur naar ontspan­nings­coach: ‘Gedreven, hardwerken­de werknemers gevoeliger voor stress en burn-outs’

VUGHT - Hij is al jaren met pensioen, maar achter de geraniums zitten is niks voor Vughtenaar Hans van Os (73). Hij helpt mensen met stress en burn-outs en dat geeft hem veel voldoening. Woensdag is hij te gast bij Open Coffee in Vught.