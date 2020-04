Buiten sporten vreselijk populair: ‘Sportspullen voor buiten vliegen de winkel uit’

Wielrennen. Het lijkt laagdrempelig, maar goed materiaal en advies is van essentieel belang. Dat weten ze bij Hopmans Fietsgigant in Bergen op Zoom. Ze krijgen op dit moment veel beginnende fietsers over de vloer. ,,En dat is goed, want het is belangrijk om de fiets goed af te laten stellen voordat je begint", vertelt Carine van Dessel.



De winkel richt zich op het hoge en middensegment wielrenner en mountainbiker. De medewerkers merken dat er juist nu veel vraag is naar het lage segment. ,,Je schaft in deze tijd niet even een fiets aan van 5.000 euro. Mensen zijn onzeker.”