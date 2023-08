Buitenkijken bij Annemarie (78): 'Tuinieren is mijn grote passie'

Man en vrouw kunnen op tijd uit brommobiel komen als voertuig in brand vliegt in Breda

BREDA - Een brommobiel is zaterdagavond geheel uitgebrand in Breda. Dat gebeurde op de Sprundelsebaan. In het 45 kilometerwagentje zaten twee personen, de bestuurder en zijn vrouw. Zij konden op tijd uit het voertuig komen.