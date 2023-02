Buren in shock nadat man zijn ex-vrouw, baby en kleuter doodt in Pelt (België)

Update + VideoIn een appartement aan de Houtmolenstraat in Pelt heeft een man zondagavond een vrouw en haar twee kinderen gedood, waarna hij op de vlucht is geslagen. De dader werd later op de avond dood teruggevonden, zo bevestigt het Openbaar Ministerie.

Het is niet duidelijk wanneer het precies is gebeurd. Rond 17.45 uur werden de eerste politievoertuigen en hulpdiensten in de straat opgemerkt. Ook de brandweer van de zone Noord-Limburg werd ingeschakeld om onder meer een tent te plaatsen voor het onderbrengen van de slachtoffers, onder wie een jonge peuter en kleuter.

Het OM van Limburg werd op de hoogte gebracht, waarna een gerechtelijk onderzoek is gestart. Ook werd de federale gerechtelijke politie van Limburg ingeschakeld. Er werd een zoekactie opgestart om de man te vinden die voor het drama verantwoordelijk zou zijn. Die zou intussen gevonden zijn op de Breugelweg, op zo’n 2 kilometer verderop.

Bosnisch gezin

Het zou gaan om een Bosnisch gezin dat in een echtscheiding verwikkeld zit. Een buur van het gezin getuigt: ,,De moeder woonde hier alleen met een kindje van drie en een baby van acht of negen maanden. Maar het koppel was al langer uit elkaar.” Volgens de buurtbewoner hadden de twee wel vaker ruzie. ,,Ik heb er af en toe gestommel gehoord, maar nooit slaande ruzie.” De buurtbewoner zou ook nog een vrouw hebben horen roepen, maar weet niet van wie het geluid kwam.

Verder was het gezin niet echt bekend in de straat. ,,Het was een lieve vrouw. De kindjes ook, ik kwam ze soms tegen in de gang van ons appartement”, vertelt een bewoner van de flat. ,,Ze woonden hier een tweetal jaar, denk ik. Heel veel contact hadden we niet. Het oudste kindje ging hier vlakbij naar school.”

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

