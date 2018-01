Burgemeester Depla sluit huizen Breda na schietincidenten

Tilburgse vlucht huis uit om brand in hennepkwekerij en wordt direct gearresteerd

5 januari TILBURG - In een huis in de Tilburgse wijk Reeshof heeft vrijdagochtend brand gewoed. Die is volgens de politie ontstaan in een hennepkwekerij. De bewoonster, die op tijd het huis uit kon vluchten, kon vervolgens direct mee met de politie.