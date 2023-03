Burgemeester over politieactie Rijsbergen: ‘Aanhoudingen mede dankzij dorpsbewoners’

Provinciale statenverkiezingen ’s Avonds nog even de bus pakken in dit dorp? Vergeet het maar!

GEFFEN – Het busje komt niet meer zo in Geffen. In vijf jaar tijd verdwenen vijf haltes uit het dorp dat ruim 5000 inwoners telt. Er is nog één busstop over; helemaal aan de rand van Geffen, pal naast de A59. Maar ook buslijn 90 is afgelopen jaar verder uitgekleed door vervoersbedrijf Arriva. Na acht uur ’s avonds en in het weekend stopt er helemaal niks meer.