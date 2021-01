Burgemeester over rellen: te weinig inzicht in emoties van tegenstanders corona-maatregelen

Wat te doen als je Facebook­pro­fiel opeens wordt geblok­keerd? ‘Doe het volgens hún regels’

29 januari Een nachtmerrie voor ondernemers die Facebook gebruiken om hun eigen waar aan te prijzen. Je account is opeens geblokkeerd en daardoor kan je ook je eigen bedrijfspagina niet gebruiken. Hoe kan je dat terugdraaien? Of nog beter: is het ook te voorkomen? Eén geruststelling volgens social media jurist Charlotte Meindersma: je account is in zo'n geval niet meteen verwijderd. Alleen geblokkeerd.