Burgemeester van Maashorst en CDA-prominent Paul Rüpp (65) overleden

Lage Mierde staat 24 uur lang in teken van evenement tegen kanker: ‘Dat iedereen bijspringt is goud’

LAGE MIERDE - 24 uur lang staat de oude pastorie in Lage Mierde in het teken van een Lifestyle Event waarbij de strijd tegen kanker centraal staat. Op zaterdag 8 april om 16.00 u starten er diverse workshops waar iedereen aan deel kan nemen en om 23.00 uur is er een kaarsenceremonie bij de kerk.