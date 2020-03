Burgemeesters: ‘Inwoners van Brabant: blijf thuis, fit en betrokken’

Verslagge­ver Eindhovens Dagblad in USA: Amerika schrikt nu wakker en schiet door naar totale paniek

11:22 NEW YORK - Ja hoor. Er is er een. Een bar bij Wall Street die op het bord ‘happy hour’ het eerste woord heeft vervangen door ‘crying’. En inderdaad. Hoewel vrijdag de Dow Jones index met een recordsnelheid steeg als in jaren niet was gebeurd leverde het weinig vrolijkheid. Want hij steeg vanuit een diep dal dat een nog groter record liet sneuvelen. Miljarden zijn verdwenen. Droefheid druipt uit alle ogen. Een huildag.