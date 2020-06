Burgercommissielid Lokaal Brabant zwaait af uit onvrede met coalitieakkoord

DEN BOSCH - Martin van Dijk, nummer 2 op de lijst van Lokaal Brabant bij de afgelopen verkiezingen, trekt zich terug uit de provinciepolitiek. Hij kan zich niet vinden in het coalitieakkoord dat Lokaal Brabant sloot met VVD, Forum voor Democratie en CDA. ,,Het is voor mij persoonlijk veel te rechts.”

Van Dijk, afkomstig uit Woudrichem, was sinds de verkiezingen van vorig jaar burgercommissielid. In die functie voerde hij het woord bij een deel van de voorbereidende vergaderingen in het provinciehuis. Van Dijk was als nummer 2 op de lijst ook de eerst aangewezen persoon om partijleider Wil van Pinxteren op te volgen. Van Pinxteren trad bij de komst van de nieuwe coalitie toe tot het provinciebestuur. ,,Voor de onderhandelingen van start gingen, heb ik al laten weten dat ik van mijn zetel af zou zien. Vooral omdat het voor mij lastig te combineren was met andere werkzaamheden.” Sinds vorige maand is daarom niet Van Dijk, maar Harold van den Broek statenlid namens de eenmansfractie.

Geen kerncentrale

De beslissing om ook zijn taak als burgercommissielid neer te leggen, volgde pas later. ,,Als ik naar het akkoord kijk, dan vind ik het verschil met ons verkiezingsprogramma te groot. Daarin hadden we bijvoorbeeld veel aandacht voor klimaat, duurzaamheid en een ruimhartig subsidiebeleid. In de inleiding stond dat we in de vorige periode een voorstel gesteund hebben om te voorkomen dat er een kerncentrale in Brabant kan komen. Deze coalitie past niet bij waar ik voor sta; dan is het beter om de weg vrij te maken voor iemand bij wie dat wel zo is.”