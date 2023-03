Bus met schoolkinderen ‘stort zes meter naar beneden’ in Frankrijk: zestien gewonden, twee onder hen kritiek

Volgens France Bleu is de bus omstreeks 8.45 uur zes meter naar beneden gestort. Op beelden van de plaatselijke krant ‘Dauphiné Libéré’ is te zien hoe het voertuig van de weg ging in en de ravijn belandde. Er bevonden zich in totaal 46 mensen in de bus. 40 onder hen zijn kinderen van de lagere school, tussen 6 en 10 jaar oud.