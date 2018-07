Bus van Schaijkse band Lijn 99 brandt in schuur af voor ogen bandleden: 'Onze droom ging in rook op'

Toen Ottens hoorde dat de schuur in brand stond waar zijn bandbus stond geparkeerd, snelden de bandleden naar de rookwolk die in de verte nog te zien was. Twee jaar bouwden ze in de schuur aan de bus, hij was nét in februari klaar voor gebruik als festivalbus. Eenmaal aangekomen bij de brandende schuur, zagen ze alleen nog een door vuur verbogen onderstel staan. Met z'n drieën keken ze emotioneel toe naar hun smeulende project.