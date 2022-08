Buschauffeur zet ‘samenzweringsradio’ over corona aan tijdens rit in Brabant: ‘Ik word gek, hoe is dit echt?’

Grote bosbranden in Brabant: dit is waarom we een NL-Alert krijgen

Ruim 120 brandweerlieden en 17 wagens kwamen vrijdagmiddag naar Schijf gesneld, waar een grote heidebrand woedde. Enkele uren later stond de heide in Waalre tot twee keer toe in brand. Omdat er veel rook vrijkwam bij deze branden, zijn er meerdere NL-Alerts uitgestuurd naar mobiele telefoons in de omgeving. Maar hoe werkt zo'n noodmelding eigenlijk?

12 augustus