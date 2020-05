Bussen Arriva vanaf 2 juni volgens reguliere dienstverlening, wel nog diverse aanpassingen

Op zaterdagen rijden de bussen vanaf 2 juni volgens de zaterdagdienstregeling en op zondag volgens de zondagdienstregeling. Verder moeten, zoals eerder al is aangekondigd, reizigers vanaf 1 juni een niet-medisch mondkapje dragen. ,,En het is niet de bedoeling dat de bus wordt gebruikt als uitje", aldus een woordvoerster.

Op diverse plekken in Brabant rijden helemaal geen bussen meer omdat de buurtbussen zijn weggevallen. Op die plekken kunnen mensen nu tot 1 juli gebruikmaken van de Regiotaxi. Met de provincie is afgesproken dat die mensen tegen WMO-tarief kunnen reizen wat ongeveer gelijk is aan het OV-tarief.