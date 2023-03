Buurt schietpartij Roosendaal was al doodsbang: 'De kogels vliegen ons om de oren’

Leerlingen Elde op zelfgemaak­te ski’s door de sneeuw in Hinter­glemm: ‘Hoe gaaf is dat!’

SINT-MICHIELSGESTEL/BERLICUM – Acht leerlingen van het Elde College ervaren volgende week in de praktijk of ze hun werk goed hebben gedaan. Dan gaan ze met zelfgemaakte ski’s op wintersportvakantie in Hinterglemm in Oostenrijk.