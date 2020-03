Buurtgenoot sprak met lid van getroffen familie na drama in Etten-Leur: ‘Ze zijn allemaal dood, zei hij’

,,Ja, waarom", haalt een buurtgenoot machteloos zijn schouders op. Hij weet dat er veel wordt gespeculeerd over wat zich zaterdag kan hebben afgespeeld in de woning in zijn straat. ,,Maar verandert dat wat", vraagt hij zich hardop af. Feit is dat aan vier levens een einde is gekomen. Een oma, een moeder en twee kinderen, een jongetje van een jaar of 6, een meisje van 2. ,,Dat is de trieste werkelijkheid.”