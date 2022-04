Bypass nodig voor kermis in Cuijk: Grotestraat is onbruikbaar vanwege onderhoud

Uitbetalen leefgeld aan Oekraïense vluchtelin­gen in Peel van start: van 260 tot 475 euro per maand

HELMOND - Exact 579 Oekraïense oorlogsvluchtelingen in Helmond-Peel krijgen volgende week voor het eerst hun leefgeld. Het gaat dan om bedragen tussen de 260 en 475 euro per maand. Het door Senzer uit te keren geld is een steun in de rug tijdens hun verblijf in deze regio.

29 april