Camerabeelden fataal ongeluk Oosterhout: slachtoffer zwaaide met stok, bestuurder reed hem aan

Ovens vliegen om je oren bij het NK Airfryer Gooien: 'Friet bak je in het vet'

23 oktober Niet kogelstoten of speerwerpen maar airfryers smijten, dat is de nieuwe potentiële Olympische sport die is uitgevonden in Mierlo. Het Nederlands Kampioenschap Airfryer Gooien trok veel bekijks in de Brabantse plaats. De winnaar gooide het keukenapparaat bijna tien meter ver.