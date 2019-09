Campings Brabant stromen vol voor misschien wel laatste zomerse weekend

Wie er dit weekend nog op uit wil met de caravan of camper in Zuidoost-Brabant doet er goed aan vooraf even te bellen. ,,We zitten al voor tachtig procent vol", zei Marja Geven van Camping 't Dekske in Wintelre vrijdag. ,,Vorig weekend was het ook al zo'n lekker weer en was het hier behoorlijk druk. Je merkt dat mensen op het laatste moment nog een weekendje weg willen om te genieten van de zon.”

‘Mensen blijven bellen’

Ze is lang niet de enige campinghouder in Brabant die de gunstige effecten van het nazomerweer ervaart. ,,Mensen blijven bellen", zegt Magda Schoolmeesters van De Somerense Vennen. ,,We zijn al voor het grootste gedeelte gevuld.” Vooral de mensen met een camper kiezen er nog voor om op pad te gaan, zegt Ralph Driessen van Eurocamping Valkenswaard.

,,Die hebben ‘m meestal toch voor de deur staan of houden ‘m bewust nog even uit de winterstalling. Als de zon er is, zie je de mensen komen. Er staan hier rond de middag al 15 campers, en daar komen er vandaag zeker nog een aantal bij.”

Afgeladen vol

In Wintelre is camping 't Dekske tot 1 november geopend. Op zomerse dagen hoopt Geven daarna niet meer. ,,Maar we hebben dan wel nog vaak gasten die een bezoek brengen aan de Dutch Design Week in Eindhoven.” Bij Camping De Sprink in Mierlo zijn de deuren ook nog tot eind oktober geopend. Peter van Moorsel: ,,Vorige weekend was hier een country-evenement dus toen stond het hier nog afgeladen vol.”

Voor dit weekend verwacht Van Moorsel ook nog wat campers die komen binnengedruppeld. Camping De Reuten in Best verwacht niet zo veel toeloop meer dit weekend, zegt medewerkster Bianca. ,,Wij hebben vooral wat oudere gasten en die hebben het 's avonds al veel te koud.”