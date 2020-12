Campings en bungalowparken waren in Brabant nog nooit zo populair als afgelopen zomer

Weet jij alles over Sinter­klaas? Doe de quiz!

5 december Pakjesavond, eindelijk is het zover! Veel mensen, jong en oud, leven al sinds de intocht van Sinterklaas uit naar dit moment. We vieren de feestdag al jaren, maar waarom eigenlijk? Wie is Sinterklaas, hoe oud is hij en hoe heet zijn paard? Weet jij alles over de goedheiligman? Test je kennis met deze quiz.