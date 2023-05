Carin Smolders (47) nieuwe hoofdredacteur van het Brabants Dagblad

Zeventien jaar cel voor moordenaar Jelle, twee jaar meer dan geëist omdat hij niet zegt waar lichaam is

ROOSENDAAL/BREDA - Het lichaam van Jelle Leemans (27) is nooit gevonden. Toch staat het voor de rechtbank in Breda vast: Eduard ‘Brutus’ F. heeft de jonge Belg omgebracht na een drugsdeal in Roosendaal. Daarna heeft hij zijn lichaam ‘kwijtgemaakt’ om dat misdrijf te verhullen. De man uit Etten-Leur krijgt daarom 17 jaar gevangenisstraf.