Carnaval 2021: ‘Samen biertje drinken in de kroeg, samen zingen en hossen zit er niet in’

De brand in de Deurnsche Peel was heel heftig, maar het aantal natuurbran­den valt deze zomer tot nu toe mee

18 augustus Ondanks de historische hittegolf van de afgelopen tijd en de uitzonderlijke droogte, is de natuur dit jaar veel leed bespaard gebleven. In vergelijking met voorgaande jaren, is het aantal natuurbranden in 2020 in de regio tot nu toe opvallend laag.