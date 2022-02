Carnaval kan leiden tot grensoverschrijdend gedrag: ‘Het is een knalfeest, ik houd mijn hart vast’

Brandstof­prij­zen verschil­len flink in Brabant: grootste stijging in Nuenen

Wil je goedkoop tanken in Brabant? Ga dan naar Steenbergen. Hier betaal je momenteel het minst voor zowel benzine als diesel. In Goirle en Vught ben je het duurst uit. In Nuenen steeg de prijs het afgelopen jaar het meest. De prijzen voor benzine en diesel verschillen flink tussen gemeenten, zo blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Independer op basis van data van adviesbureau Petrolview in opdracht van deze site.

18 februari