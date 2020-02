Carnaval-tinder: weet jij welke plaats bij welke carnavalsnaam hoort?

Belgische politie arresteert vijf mannen die Martien R. hielpen bij invoer cocaïne

20 februari DEN BOSCH/ANTWERPEN - De politie in Antwerpen heeft donderdag vijf mensen gearresteerd die in opdracht van Martien R. zouden hebben meegewerkt aan de invoer van 315 kilo cocaïne uit Zuid-Amerika. De partij werd in april 2019 onderschept in de haven van Antwerpen.