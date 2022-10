Carnaval - #zinin - alsof corona er nooit geweest is

update/met video Wéér brand in Boxmeer: ‘Konden we eindelijk weer een beetje slapen, gebeurt dit’

BOXMEER - Het was afgelopen nacht wéér raak in de schildersbuurt in Boxmeer-Noord, de wijk waar de laatste maanden vaker brand is gesticht. Dit keer was het een tuinhuisje aan de Adriaen Brouwerstraat dat het vrijdagochtend vroeg moest ontgelden.

14 oktober