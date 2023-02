Carnavalskaravaan Boemeldonck imponeert en maakt het de jury lastig: 'Niveau wagens weer iets hoger’

Uitslag + videoBOEMELDONCK (PRINSENBEEK) -De Grote Optocht in Boemeldonck vertrok dit jaar onder het motto Da Staod’oe goed! Een slogan die ter harte werd genomen, want de carnavalskaravaan wist ook dit jaar weer te imponeren.

Vlak voor aanvang van de grote Boemeldonckse optocht is het al goed feest langs het parcours in de Groenstraat. Veel bewoners hebben zelf een tentje opgezet in de voortuin met bier, nootjes en natuurlijk hosmuziek op vol volume. Lodewijk Meeuwis zit iets verderop naast de Markt ook overkapt, maar dan in de jurywagen als voorzitter.

Quote Vroeger bestond een kar uit een aantal draaiende poppetjes. Tegenwoor­dig worden er hele concepten gedetail­leerd uitgewerkt. Lodewijk Meeuwis, juryvoorzitter

Spannende strijd

,,Het zal een spannende strijd worden, want het niveau van de wagens is weer iets hoger dan andere jaren”, belooft hij monter. Samen met de overige leden zal Meeuwis de deelnemers straks beoordelen op onder andere presentatie, kwaliteit en originaliteit. Een klus die de laatste jaren steeds lastiger is geworden omdat de wagens onderling steeds meer verschillen en een hele show opvoeren. ,,Vroeger bestond een kar uit een aantal draaiende poppetjes. Tegenwoordig worden er hele concepten gedetailleerd uitgewerkt, je moet dus goed kijken.”

Quote De wilde stier die we hebben gemaakt staat voor de dolle boel in Boemeldon­ck. Jerry Sprenkels

Wilde stier

De inspiratie voor CV de Black Eagles komt dit jaar uit Oostenrijk. Hier bezochten een aantal leden de plaatselijke Grand Prix waar ook een beeld van Red Bull staat. ,,De wilde stier die we vervolgens hebben gemaakt staat voor de dolle boel in Boemeldonck ”, verklaart Jerry Sprenkels. Samen met andere matadors probeert hij de boel in gareel te houden, waarna het beest alsnog wint. Of de creatie genoeg is om als winnaar te eindigen durft Sprenkels niet te zeggen. De laatste jaren scoorde de vereniging namelijk geen hoge ogen en dat gaat toch in het achterhoofd zitten. ,,Ik ben wel trots op onze wagen, vooral de kop is goed gelukt.”

Angstaanjagend

De hoofden van Sarka Novakova en Mariette Ipenburg van CV De Spaanse Pepers zien er eveneens prachtig uit, maar dan op angstaanjagende wijze. Hun idee voor de doodskoppen komt ook uit het buitenland, maar dan Mexico waar ze Día de Muertos vieren.

,,Ik ben van kant gemaakt, want het gaat er hier heftig aan toe met carnaval. Vandaar het skelet”, vertelt Novakova. Het duo doet voor de vijfde keer mee aan de optocht en maakte zelfs het Boemeldonckse zomercarnaval mee als twee bitterballen. Een leuk tropisch uitstapje, al gaat er volgens Ipenburg tegelijk niets boven het originele feest. ,,Er worden in Boemeldonck vooral meer grapjes gemaakt dan tijdens carnaval in bijvoorbeeld Latijns-Amerika, dat is het verschil.”

Quote Dat is het mooie van carnaval in Prinsen­beek, de creativi­teit die dit dorp er ieder jaar weer uitperst. Henk Hengst

Woordgebbetjes

Ook in de rest van de carnavalskaravaan inderdaad geen gebrek aan woordgebbetjes. Er lopen twee reizende Matthijs van Nieuwkerks rond die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Een kooi heet hier een carnaval. En een wandelende kerstboom vindt er geen bal meer aan en deelt ze daarom maar uit.

,,Dat is het mooie van carnaval in Prinsenbeek, de creativiteit die dit dorp er ieder jaar weer uitperst”, vertelt Henk Hengst. Samen met een aantal vrienden is hij van de plan om de hele optocht te bekijken in de Kapelstraat. Hoewel Hengst zelf nooit een wagen heeft gebouwd voelt de jongeman zich wel verbonden met de bouwcultuur. Op de vraag waarom hij nooit meegedaan heeft aan de optocht blijft het even stil. ,,Geef me nog een paar biertjes dan laat ik het even bezinken, misschien is dit wel het begin van iets episch!”

Nipte winnaar

Iets na 23.00 uur wordt de winnaar van de Grote Optocht in Boemeldonk 2023 bekendgemaakt. Het was een nek-aan-nekrace: met maar twee punten verschil tussen de nummer 1 en 2, wordt opnieuw het hoge niveau van dit jaar bevestigd. Met 927 punten gaat CV De Zimkus er zondag met de hoofdprijs in de A-categorie vandoor. Onder andere de prachtig verlichte lampionnen van de creatie Boemeldonck Belicht! worden door de jury zeer gewaardeerd. CV De Dwarsliggers eindigt met de originele wagen Clara lust ‘m gère, maor mooi weer krijg ze nie veur mekère! (925 punten) op de tweede plaats, gevolgd door de indrukwekkende ezel van CV de Bixe Draoke (BOEMELDONCKEY!, 908 punten).

Winnaar van de B-categorie met iets kleinere wagens is CV Geen Idee (We zetten alles op ut spel!), gevolgd door CV de Mafklappers (Oe oe aa aa, wie aapt ons na?) en CV de Buksen (Karnaval Classique).

Volledig scherm Winnaar CV de Zimkus, Boemeldonck Belicht! © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Volledig scherm CV De Dwarsliggers eindigt nipt op een tweede plaats met Clara lust ‘m gère, maor mooi weer krijg ze nie veur mekère! © Freek de Swart

