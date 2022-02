Carnavalsvierders van boven de rivieren negeren oproep burgemeesters: ‘Laat ons gewoon lekker carnaval komen vieren’

LIVE | Storm Eunice raast ook 's avonds nog door het land: drie doden en chaos op de wegen

Storm Eunice slaat hard toe in Brabant. In Boekel is een vrouw onder een omgewaaide boom terechtgekomen. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond. Op tal van andere plekken wordt flinke stormschade gemeld, terwijl op de A16 een rijdende vrachtwagen is omgewaaid. In Diemen en Amsterdam zijn drie dodelijke slachtoffers gevallen door omgewaaide bomen. Even na 17.00 uur is een NL-Alert verzonden: ‘Blijf binnen’. Volg alle ontwikkelingen in de provincie in ons liveblog.

20:46