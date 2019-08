Cartoonist Cortés: ‘Als je een van ons aanvalt, val je ons allemaal aan’

Zomerserie Liedjes met een vraag: Kunnen wij hier overnach­ten?

9 augustus Mogen ze vaak blijven logeren? Want als je een hit scoort met het liedje 'Kunnen wij hier overnachten?' staan de gastvrouwen en -heren natuurlijk voor je in de rij. ,,Het is ons nooit aangeboden”, zegt Clemens van Bracht, de ene helft van het Waalwijkse feestduo De Deurzakkers. ,,Of toch wèl, maar dan hebben we waarschijnlijk niet goed opgelet.”