Casino Breda weigerde Daan toegang tot optreden: ‘Laat mensen met Down onder begeleiding toch binnen’

Ouderen­bond zwengelt debat aan: Niet blijven mokken over falende politiek, zelf doen maar dan beter

DEN BOSCH - Wat als de politiek vooral bezig is met zichzelf en niet meer aanvoelt wat er leeft in de samenleving? Blijf je dan hangen in gemopper en gemok? Of ga je je dan zelf inzetten voor een betere samenleving? Daarover gaan vier debatten die de ouderenbond KBO-Brabant organiseert.

10 oktober