Cateraar Maison van den Boer schrapt 140 banen

Maison van den Boer, cateraar van grote evenementen als Indoor Brabant en de kunstbeurs Tefaf in Maastricht, kwam afgelopen voorjaar in grote financiele problemen, onder andere als gevolg van de corona-crisis. Het bedrijf zag zich genoodzaakt om betalingsregelingen met de schuldeisers van het bedrijf te treffen. Dat proces is nog volop gaande. Volgens een woordvoerder van het bedrijf gaan steeds meer schuldeisers akkoord met de regeling.

Reorganiseren

Het bedrijf stelt echter niet te kunnen afwachten en wil daarom op hele korte termijn gaan reorganiseren. De ondernemingsraad is inmiddels om advies gevraagd over een sociaal plan en het schrappen van de 140 banen (100 FTE's), het niet-verlengen van tijdelijke contracten en de verkoop van het gezonde bedrijfsonderdeel Food for Care, dat onder andere maaltijden levert aan Radboud UMC in Nijmegen.

Volledig scherm Directeur Willem de Boer van Maison van den Boer. Hij is sinds maart actief bij de Veghelse cateraar. © Van Assendelft Fotografie

,,Deze ingreep in onze bedrijfsvoering is onontkoombaar om het bedrijf een toekomst te geven”, aldus directeur Willem de Boer. ,,We wachten net als onze opdrachtgevers op het moment dat catering weer op een grotere schaal mogelijk worden. Daarom bieden wij onze medewerkers een terugkeergarantie zodra het werk weer aantrekt. Dat is zuur, maar de enige manier waarop het bedrijf kan voortbestaan.”

Terugval

Momenteel zijn er bij Maison van den Boer nog 225 FTE in dienst waarvan 38 FTE met een tijdelijk contract. In 2019 was de omzet nog ruim 46 miljoen euro. De terugval in omzet bedroeg in de afgelopen vier maanden ruim 90%. De prognoses voor de aankomende maanden zijn nog onzeker. De onderneming gaat voor 2021 uit van een omzetniveau van 35% ten opzichte van 2019. Het bedrijf heeft goede hoop dat enkele grote evenementen zoals de Tefaf en het ABN AMRO World Tennis Tournament in welke vorm dan ook, doorgang kunnen vinden. Het houdt er rekening mee dat de grootschalige partycatering, de specialiteit van het bedrijf, voorlopig nog niet echt op gang komt.