Cavia Pip zou slangenvoer worden, maar is nu een Facebookhit

Opblaaszwa­nen en sexy dans: drie dagen corona­proof avontuur in Parkthea­ter Eindhoven

26 november EINDHOVEN - In coronatijd toch een opwindende avond in elkaar draaien: Club Guy & Roni is het gelukt. Hun radicale versie van ‘Het Zwanenmeer’ speelt zich tegelijkertijd online en offline af. Je gekozen tijdslot bepaalt wat je ziet en ook mag je als publiek meestemmen over de afloop van het sprookje. Nog twee dagen te zien in het Parktheater in Eindhoven.