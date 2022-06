CBR verlengt wachttijd vanaf september tussen rijexamen en herexamen: hier in Brabant kun je nog snel afrijden

Het CBR gaat vanaf september de minimale periode tussen een rijexamen en een herexamen verlengen, om de lange wachttijden op te lossen. Tussen het eerste en tweede examen voor een rijbewijs zit straks minstens vier weken. Wie al twee keer of vaker is gezakt, moet zelfs minimaal vijftien weken wachten. Waar in Brabant kun je voordat de nieuwe regels ingaan nog snel je rijbewijs halen?

Het lukt het CBR maar niet om de lange wachttijden voor praktijkexamens weg te werken. De verschillen in Brabant zijn groot. In Breda duurt het gemiddeld achttien weken voordat een kandidaat af kan rijden. In Bergen op Zoom en Mierlo duurt dit negen weken. Bij sommige examencentra, zoals in Utrecht, moeten kandidaten zelfs 25 weken wachten.

In Berkel-Enschot, Eindhoven en Den Bosch gaat het afrijden een stuk sneller: daar zijn kandidaten al na twee tot drie weken aan de beurt.

Langer wachten

Om de wachttijden terug te dringen neemt het CBR een aantal maatregelen, meldt minister Mark Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgelopen week in een Kamerbrief. Als een kandidaat het examen niet haalt, dan is het vanaf september pas vanaf minimaal vier weken mogelijk om een herexamen te doen. Nu is zit hier nog twee weken tussen. Wie twee keer of vaker zakt, kan op zijn vroegst pas na vijftien weken afrijden.

,,Eerder zag het CBR kandidaten soms binnen een paar dagen terugkomen en vaak met het resultaat dat zij wederom zakten voor het praktijkexamen", schrijft de minister in de Kamerbrief. Deze kandidaten maken de wachtrij onnodig lang.

Met name in Brabant, waar de wachttijden lager liggen dan het landelijk gemiddelde, moeten mensen straks langer wachten op hun rij- en herexamen.

Op dit moment verschilt de periode tussen het eerste examen en de herexamens nog per vestiging. Brabanders die nog snel een herexamen willen doen, kunnen dit dan het beste voor september inplannen. In Berkel-Enschot, Mierlo en Den Bosch kunnen ze al na twee weken op examen gaan. De tijd tussen de eerste keer afrijden en het herexamen is in Roosendaal vier en in Bergen op Zoom vijf weken.

Volledig scherm De wachtlijsten voor een praktijkexamen bij het CBR. © CBR

Kamervragen

Tweede Kamerlid Stephan van Baarle van Denk vraagt de minister of het rechtvaardig is dat kandidaten die al een examen hebben gedaan langer moeten wachten op een herexamen. Volgens de minister wordt de minimale periode van vier weken tussen de examens ingevoerd, omdat ‘kandidaten met een reden gezakt zijn en vaak nog een aantal lessen nodig hebben om op het juiste niveau te komen’.

Van Baarle noemt de wachttijd van 15 weken voor de mensen die twee keer of vaker zijn gezakt ‘een absurde termijn'. De minister zegt dat met de verlenging van de termijn wordt verwacht dat rijscholen en kandidaten alles op alles zullen zetten om in maximaal twee keer te slagen. Daarmee zal het slagingspercentage volgens hem stijgen.

Het CBR nam in 2021 in totaal 574.767 praktijkexamens van auto, motor, vrachtwagen en brommer.



