CBS: aantal overledenen in Noord-Brabant neemt minder hard toe

Het aantal overledenen in Noord-Brabant lijkt in week 14 minder hard toe te nemen dan in de week ervoor. In de provincie is de totale weeksterfte voor week 14 (van 30 maart tot en met 5 april), meer dan verdubbeld ten opzichte van een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. In vergelijking met week 13 is deze week de groei minder groot. Dat meldt het CBS.

Het CBS maakte een schatting op basis van het aantal overlijdensberichten en de cijfers van het RIVM. In week 13 was het aantal overledenen ook al bijna verdubbeld in Noord-Brabant. Al sinds week 11 is er een stijging in het aantal overledenen zichtbaar.

In week 11 werden er in Brabant 540 sterfgevallen gemeld volgens het CBS. In week 12 waren dat er 703 (+163) en in week 13 stond het aantal sterfgevallen op 964 (+261). In week 14 werden in totaal 1099 stergevallen gemeld (+135). Hoewel het aantal sterfgevallen alsnog gestegen is, is deze stijging minder groot in vergelijking met de week ervoor.

Landelijk

De sterfte in de afgelopen weken valt landelijk hoger uit dan gemiddeld voor deze periode. In week 14 zijn ongeveer 2000 mensen meer overleden dan het weekgemiddelde van de eerste tien weken van dit jaar.

Tot en met week 10 van dit jaar (1 januari - 8 maart) overleden gemiddeld 3132 personen per week. In week 14 waren dat er ongeveer 5100, zo berekende het CBS. De toename is vooral toe te schrijven aan de hoge sterftecijfers onder ouderen, waar met name een duidelijke stijging te zien was onder 80-plussers. Binnen deze groep steeg de sterfte ten opzichte van het gemiddelde met liefst 68 procent. Ook bij burgers van 65 jaar en ouder was een flinke stijging te zien. Daar ging het om een toename van 44 procent.

Geslacht

Het CBS concludeert eveneens dat de sterfte onder mannen sterker is toegenomen dan onder vrouwen. Dit is in lijn met de sterftecijfers van het coronavirus, waar verhoudingsgewijs meer mannen aan overlijden dan vrouwen. In week 14 van dit jaar zouden er driekwart meer mannen zijn overleden ten opzichte van het gemiddelde van de eerst tien weken en de helft meer vrouwen.