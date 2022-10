CDA Brabant: ‘Haalbaarheid stallendeadline provincie onder druk’

Volgens het CDA ‘baren diverse ontwikkelingen rondom stalinnovaties grote zorgen’, doelend op onder meer een recente uitspraak van Raad van State én een nieuw onderzoek van de Wageningen Universiteit. Beide zetten grote vraagtekens bij de de effectiviteit van uitstootarme stallen. Het is volgens zowel rechters als wetenschappers onzeker of de emissiearme vloeren in de praktijk doen wat ze op papier beloven.

Quote Wij vragen ons af of de tijdslijn voor aanpassing van de stallen gezien de recente ontwikke­lin­gen haalbaar blijft CDA Brabant

CDA Brabant, zo schrijven Statenleden Marcel Thijssen en Tanja van de Ven, gelooft nog steeds in innovatie en onderschrijft de urgentie van natuurherstel. ,,Wij vragen ons wel af of de tijdslijn voor aanpassing van de stallen gezien de recente ontwikkelingen haalbaar blijft en of ook niet naar alternatieven moet worden gekeken om de beoogde doelen te realiseren.”

CDA wil duidelijkheid voor ondernemers

Een concrete vraag is of GS bereid zijn om de weg naar de deadline van 1 januari 2024, het moment dat Brabantse veehouders hun oudere stallen aangepast moeten hebben, ‘een update te geven, rekening houdend met de nieuwste ontwikkelingen, zodat duidelijkheid ontstaat voor de ondernemers’.

Het CDA is de partij van de twee Brabants gedeputeerden die verantwoordelijk zijn voor de stikstofaanpak, Erik Ronnes (stikstof) en Elies Lemkes-Straver (landbouw). Eerder al raakte het CDA klem tussen boze boeren en de strenge Brabantse stikstofaanpak, resulterend in een bestuurlijke crisis en het vroegtijdige einde van de coalitie in 2019.