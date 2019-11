CDA Brabant is ook na aftreden gedeputeerden ‘gewoon’ nog een coalitiepartij

CDA: gelijke regels voor boeren in alle provincies

11 november UTRECHT - De Brabantse CDA-fractie heeft op het landelijke partijcongres zaterdag applaus geoogst voor de principiële opstelling in het stikstofdebat waardoor in Den Bosch een politieke crisis is ontstaan. De CDA-leden steunden bovendien een resolutie van de afdelingen in de Peel om de regels en deadlines voor alle boeren in het land gelijk te trekken.