CDA kijkt uit naar gesprekken over coalitie Brabant: ‘we hebben Forum leren kennen als een constructieve partij’

,,Nou ja, winnaar...”, bespiegelt CDA-fractievoorzitter Ankie de Hoon. ,,Zo voelt het niet; er is de afgelopen maanden heel veel gebeurd.” Het aftreden van CDA-gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma hakte er bijvoorbeeld flink in. En de moeizame discussies over de strengere milieu-eisen voor boeren zorgden bij CDA’ers voor aanhoudende hoofdpijn. Maar na een paar wonderlijke maanden schiet de politieke realiteit nu ineens de CDA-kant op. ,,Wij hebben de afgelopen weken aangegeven dat we opnieuw moeten beginnen: terug naar de verkiezingsuitslag", aldus De Hoon. ,,Waarbij VVD, Forum en CDA de drie grootste partijen werden. De VVD heeft daar nu ook voor gekozen.”

De Hoon benadrukt dat de onderhandelingen nog moeten beginnen. Maar ze erkent wel dat de kans groot is dat het landbouwbeleid nu conform de wens van het CDA over een andere boeg gaat. ,,Maar er zijn andere onderwerpen waarop we het moeilijker kunnen krijgen. Als het gaat over sociale cohesie, bijvoorbeeld. Al lees ik in het programma van Forum ook terug dat ze aandacht voor kleine kernen willen.”