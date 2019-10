CDA legt bom onder Brabants landbouwbeleid: ‘Gedwongen krimp veestapel is onbespreekbaar’

Boeren in Brabant moeten volgens de nu geldende coalitieafspraken voor 1 april een vergunning aanvragen om hun stal aan strengere milieu-eisen te laten voldoen. Die datum wil het CDA nu alsnog opschuiven. Gedwongen krimp van de veestapel is voor de partij ‘onbespreekbaar’. Ook verzoekt het CDA het provinciebestuur om 'niet langer vast te houden aan strengere regels dan elders in het land’.

Quote Brabant wordt niet de groene gordel van de Randstad, waar geen enkele ontwikke­ling meer mogelijk is. Ankie de Hoon, CDA-fractievoorzitter

Groene gordel

,,Brabant mag niet op slot. Dat is namelijk in niemands belang: niet in het belang van onze inwoners, familiebedrijven en uiteindelijk ook niet in het belang van onze Brabantse natuur. Brabant wordt niet de groene gordel van de Randstad, waar geen enkele ontwikkeling meer mogelijk is", laat CDA-fractievoorzitter Ankie de Hoon in het persbericht weten.

Arend Meijer, fractievoorzitter van D66, reageert verbaasd op het CDA-persbericht. ,,We hebben vanochtend een overleg gehad met de vijf coalitiepartijen. Op verzoek van GroenLinks, overigens. Toen zijn enkele van de punten uit het persbericht wel op tafel gekomen. Zoals een versoepeling van de deadline waarop kalverhouders een vergunning in moeten dienen, en aansluiten bij de landelijke aanmelddatum voor de stoppersregeling.” Over die aanpassingen viel volgens Meijer best te praten. De andere, verdergaande eisen die het CDA in het persbericht formuleerde, zijn volgens de D66'er echter niet op tafel gekomen. ,,Ik zie het dus maar als een aantal verzoeken aan het provinciebestuur. Zo heb ik er ook nog wel een paar...”

Quote Eisen stellen vind ik nogal wat. Hier moeten we het met elkaar over hebben. Hagar Roijackers, GroenLinks

Commitment

,,Een bijzonder persbericht", vindt Hagar Roijackers (GroenLinks). ,,Om te beginnen: ik snap dat het CDA iets moet doen. Hun achterban maakt zich zorgen en is op drift. Maar het kan zijn dat ze in het iets moeten doen een tikkeltje zijn doorgeslagen. Eisen stellen vind ik nogal wat. Hier moeten we het met elkaar over hebben. Dit is binnen Brabant een van de lastigste dossiers. Ik snap dat je je uit wil spreken, maar de afspraken staan in het bestuursakkoord. Wat is je commitment aan het grotere geheel? Daar moeten we het over hebben. Ik heb dus begrip, maar niet 100 procent. Het is een overdreven standje van kleur houden op de wangen.”