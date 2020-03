CDA Oisterwijk: ‘Stop onderhandelingen met Forum voor Democratie’

In Tilburg daalt aantal slachtof­fers van misdrijven het hardst

11:49 Tilburg is een van de gemeenten waar het aantal slachtoffers van misdrijven de laatste jaren relatief het hardst is gedaald, van 27 naar 15 procent. Sinds 2012 wordt hier onderzoek naar gedaan en daalt het aantal slachtoffers in Noord-Brabant van 20 naar 12 procent in 2019.