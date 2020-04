CDA polst Brabantse leden online over coalitie met Forum voor Democratie

DEN BOSCH - Brabantse CDA-leden krijgen toch de kans om zich uit te spreken over de controversiële coalitieplannen met Forum voor Democratie. Het provinciale partijbestuur werkt aan een digitale raadpleging. ,,Dit is de meest grondige peiling die ooit is uitgevoerd.”

Het CDA in Brabant wil een verbond sluiten met VVD, Lokaal Brabant en Forum voor Democratie. De samenwerking met de partij van Thierry Baudet roept weerstand op binnen de CDA-gelederen. Lokale afdelingen in Altena, Heusden en Oisterwijk zijn tegenstander van de voorgenomen coalitie en vroegen eerder een ledenvergadering aan. Door de coronacrisis wordt dat nu een digitale raadpleging. De nog te formuleren vragen gaan over meer dan de Brabantse coalitieplannen. Zo komen ook de financiën en de Tweede Kamer-verkiezingen van volgend jaar aan bod.

Brabantse leden van het CDA krijgen nu acht dagen om zich aan te melden voor de digitale raadpleging. Het bestuur giet hun inbreng in een advies dat naar de provinciale fractie gaat. Die gaat uiteindelijk over de coalitievorming en mag zelf weten wat ze doet met de uitslag. De raadpleging is op geen enkele manier bindend. Maar de fractie is niet doof voor het geluiden uit de achterban, zegt bestuursvoorzitter Inge van Dijk.

‘Niet voor de grap’

,,We doen dit niet voor de grap”, zegt Van Dijk over de digitale raadpleging. ,,We hadden heel makkelijk kunnen zeggen: door de coronacrisis kunnen we helaas niks doen. Maar daarvoor vinden we dit vraagstuk veel te belangrijk. Zo’n digitale raadpleging is een bak werk, dat kan ik je wel vertellen. We steken die energie erin omdat we waarde hechten aan wat onze leden vinden.”

,,Ik heb hier heel veel waardering voor. Het bestuur stelt zich kwetsbaar op”, zegt Guus Mulders, van CDA-afdeling Oisterwijk. Hij is tegen een coalitie met Forum voor Democratie en voor een ledenraadpleging. Dat dat nu digitaal gebeurt, vindt hij wel spannend. ,,Het CDA is een conservatieve partij, maar deze nieuwe vorm is heel vooruitstrevend. Dit is de meest grondige peiling die ooit is uitgevoerd. Niet eerder vertoond.”

Geen zaken met Baudet

Een aantal prominente en minder prominente CDA’ers spreekt zich al een tijdje uit tegen een samenwerking met Forum voor Democratie. Zij kunnen zich niet verenigingen met de politiek en standpunten van landelijk leider Thierry Baudet. De onderhandelaars in Brabant blijven erbij dat zij geen zaken doen met Baudet maar met Eric de Bie, leider van de provinciale FvD-fractie. ,,Die houdt zich tot nu toe netjes aan alle afspraken”, zegt CDA-voorzitter Van Dijk.

Formateur Alfred Arbouw liet eind maart weten dat VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant op het punt staan een coalitie te smeden. Daarna werd het weer stil, tot Arbouw eerder deze week meldde dat het nog vertrouwelijke akkoord tussen de partijen een update krijgt. ,,De gevolgen van corona zullen volgend jaar en ook daarna merkbaar zijn: dat moet ook een plaats krijgen in de afspraken.”