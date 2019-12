CDA trekt toch stekker uit coalitie Brabant

De Brabantse politiek wijdde gisteren andermaal een marathonsessie aan boeren en stikstof. Bij de vorige Poolse landdag, de begrotingsbehandeling van vorige maand, was een vreemde patstelling ontstaan. Het CDA stemde toen via diverse voorstellen tegen het provinciale landbouwbeleid. Daarmee kwam de fractie in conflict met haar eigen gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma, die per direct aftraden. Toch stapte het CDA toen níet uit de coalitie, en maakte ook geen van de andere coalitiepartijen (VVD, D66, GroenLinks en PvdA) een eind aan de samenwerking. In plaats daarvan hielden alle partijen de stille hoop dat ze bij de uitwerking van het pakket aan stikstofmaatregelen toch nog nader tot elkaar zouden komen.